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Mısır nişastasını ev temizliğinde kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

Kimyasallardan uzak bir temizlik ürünü arıyorsanız; fazla uzağa gitmenize gerek yok. Her mutfakta bulunan mısır nişastası ev temizliği konusunda bir hayli işinize yarayacaktır.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:52
Mısır nişastasını ev temizliğinde kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

Mısır nişastası tatlı ve tuzlu ikramlar hazırlarken en çok tercih ettiğimiz ürünlerin başında gelir. Dokusuyla girdiği tariflere lezzet ve kıvam veren mısır nişastasını ev temizliğinde de kullanabilirsiniz. Peki, ama nasıl?

Yağ lekelerine son

Yağ lekeleri hanımları bir hayli zorlar. Yere ya da tezgaha dökülen yağ lekesinin üzerine bir miktar mısır nişastası serpin. 20 dakikanın ardından lekenin kolayca çıkacağını fark edeceksiniz.

Mobilya parlatıcı

Ahşap mobilyalarınızın pırıl pırıl parlamasını istiyorsanız; mısır nişastası işinize fazlasıyla yarayacaktır. Bir bardak su ile bir bardak mısır nişastasını güzelce karıştırıp, sprey şişesine boşaltın. Kullanmadan önce şişesi sallayın ve hazırladığınız sıvıyı püskürtün.

Cam temizleyici

Piyasada satılan ve onlarca çeşit kimyasal içeren cam temizleme malzemeleri yerine mısır nişastası kullanabilirsiniz. Bir bardak beyaz sirke, bir bardak su ve 2 çorba kaşığı mısır nişastasını karıştırıp cam ve ayna temizliğinde kullanabilirsiniz.

Çatal ve kaşıkları parlatır

Mısır nişastası ve bir miktar suyu karıştırıp macun hazırlayın. Hazırladığınız macunla çatal, kaşık ve bıçakları silebilirsiniz. Bu macunu uyguladıktan sonra çatal, kaşık ve bıçakları güzelce yıkayın.

Ayakkabı kokusuna son

Ayakkabıların yapıldığı malzemelerden ayağınızın ter yapısına kadar birçok unsun ayakkabıların kokmasına neden olur. Her akşam ayakkabılarınıza bir miktar mısır nişastası serperek koku sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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