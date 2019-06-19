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Mısır makamlarından skandal karar! Taziye merasimini hazmedemediler

Mısır'da çıkarıldığı mahkemede hayatını kaybeden ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk ve tek Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi, Mısır makamlarının babası için taziye merasimi düzenlenmesine engel olduğunu belirtti.

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:34
Mısır makamlarından skandal karar! Taziye merasimini hazmedemediler

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, Mısır makamlarının, babası için ülke tarihinin ilk seçilmiş cumhurbaşkanına yaraşır bir cenaze töreni yapılmasına ve taziye merasimi düzenlenmesine engel olduğunu ifade etti.

Mursi, "Hatta baba evinde taziyeleri kabul etmemize bile izin vermediler." ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra Mısır'daki sınırlamalara rağmen dünyanın çeşitli bölgelerinde babası için gıyabi cenaze namazları kılınmasından memnuniyet duyduğunu aktaran Abdullah Mursi, "Ey babam, seninle Allah arasında ne vardı dünyada milyonlarca Müslüman cenaze namazını kıldı?" ifadelerine yer verdi.

Konuya ilişkin Mısır makamlarından açıklama yapılmadı.

Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 17 Haziran'da yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında hayatını kaybetti.

Mısır devlet televizyonu 67 yaşındaki Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mursi'nin naaşı, ölümünden bir gün sonra yerel saatle 05.00'te yalnızca ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusundaki Medinet'un Nasr semtinde Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verildi.

Muhammed Mursi, Mısır'da eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:34
  1. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
  2. Abdullah Mursi
  3. Mısır makamları
  4. Hüsnü Mübarek
  5. Mısır devlet televizyonu

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  • İs-hak İs-hak 27 dk önce
    başta sisi ve katil ortakları size uygun lugatımızda küfür yok tüm sövgüleri lanet suratınıza kussam yağmu yağmış gibl gelir mesela katil desema yüzlerce insan müslüman olduğu için katlettiniz kafirsiniz desem zaten yaşam tarzınız
  • Yusuf CanYusuf Can32 dk önce
    Allah rahmet eysrlin inşallah şehadet makamına erisirsin ama seni olun o pustlara dinden daha çok korku Salacak,mısır halkı o baltacı denen serefsuzleri adla unutmayın bir edin hesap döndüğünde gövdelerinin üstü de baş konağın,bu de Respcep Tayyip için aynı planı yapan pustlar var bizde dört gözle bekliyoruz bu sefer acımak yok gebertmek var

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