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Aktüel

Mısır-Libya sınırında Mısır ordusuna ait bir helikopter düştü: 4 ölü

Mısır-Libya sınırında Mısır ordusuna ait bir helikopterin düştüğü ve helikopterdeki 4 subayın hayatını kaybettiği bildirildi.

2020-04-27 00:11:23 -
Mısır-Libya sınırında Mısır ordusuna ait bir helikopter düştü: 4 ölü

Mısır-Libya sınırında Mısır ordusuna ait bir helikopterin düştüğü ve helikopterdeki 4 subayın hayatını kaybettiği bildirildi.


Mısır-Libya sınırındaki Marsa Matruh şehrine bağlı Siwa bölgesinde Mısır ordusuna ait bir helikopter düştü. Kazada helikopterde bulunan 4 subay hayatını kaybetti. Kazayla ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

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