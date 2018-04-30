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Mısır Kralı, Messi'yle yarışıyor!

Deportivo maçında hat-trick yapan Lionel Messi, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ı geçerek Altın Ayakkabı yarışında ilk sıraya yükseldi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 19:31
Mısır Kralı, Messi'yle yarışıyor!

Muhteşem bir sezon geçiren Mohamed Salah, Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi ile kıyasıya bir yarış içerisinde.

Avrupa'nın ilk 5 liginde İngiltere, Almanya, Fransa'nın ardından İspanya'da da şampiyon belli oldu. Barcelona, Deportivo La Coruna'yı deplasmanda 4-2 yendi, son 10 yılda 7. kez mutlu sona ulaştı.

MESSİ SALAH'I GEÇTİ

Yaptığı hat-trick'le takımının galibiyetinde başrol oynayan Lionel Messi, Avrupa'nın en golcü oyuncusuna verilen Altın Ayakkabı yarışında da ilk sıraya yükseldi.

Deportivo maçı öncesine kadar 29 goldeki Messi, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın haftayı sessiz kapamasının ardından gol sayısını 32'ye çıkardı ve Altın Ayakkabı yarışında ilk sıraya çıktı. Salah İngiltere Premier Lig'in bitimine 3 hafta kala 31 golde kaldı. "Mısır Kralı" lakaplı Salah, tamamen Şampiyonlar Ligi'ne odaklanırken; Lionel Messi'nin önünde daha 4 lig maçı daha var.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 19:31
  1. Messi
  2. Mohamed Salah'ı geçti

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