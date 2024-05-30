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Gündem Mısır ile İsrail anlaştı! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor
Gündem

Mısır ile İsrail anlaştı! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-30 21:53:00 - 2024-05-30 22:19:37
Mısır ile İsrail anlaştı! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Siyonist İsrail'in Mısır ile Refah Sınır Kapısı'nın açılması konusunda yeniden anlaştığı iddia edildi.

İddiayı İsrail basını yazdı.

İsrail’in 7 Mayıs'ta Refah Sınır Kapısı'nın Gazze Şeridi tarafında kontrolü ele geçirmesinden bu yana insani yardımların Gazze’ye geçişlerine izin verilmezken, İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ve Mısır’ın Refah Sınır Kapısı'nın yeniden insani yardımların geçişine açılması konusunda anlaştıkları bildirildi.

Sınır kapısının yönetimi uluslararası bir kuruluşa devredilecek!

İsrail ve Mısır’ın anlaşmaya ABD'nin her iki taraf üzerindeki baskısı sonucunda vardığı aktarılan haberlere göre, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması için askerlerini geri çekmeyi kabul eden İsrail, sınır kapısının yönetimini uluslararası bir kuruluşa devredecek.

Henüz hangi uluslararası kuruluşun sınır kapısını yöneteceğinin netleşmediği ifade edilen haberlerde, İsrail’in şimdilik sınır kapısının Hamas ya da diğer gruplarla bağlantısı olmadığı kanıtlanan Gazze'deki Filistinliler tarafından kontrol edilmesine geçici olarak izin vermeyi kabul ettiği bildirildi.

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Yorumlar

OMUT

VAY AHLAKSIZ SİNSİ SİSİ . VAY BARBAR ZALİM KATİL SİYONİST CANAVAR YAHUDİLERİN UŞAĞI SİSİ . ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM....
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