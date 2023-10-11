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Dünya Mısır, Hamas konusunda uyardı! İsrail duymazdan geldi
Dünya

Mısır, Hamas konusunda uyardı! İsrail duymazdan geldi

Yeniakit Publisher
2023-10-11 19:21:00 -
Mısır, Hamas konusunda uyardı! İsrail duymazdan geldi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul, Mısır’ın Hamas’ın saldırılarından 3 gün önce İsrail’i uyardığını belirterek, 'Mısır'ın 3 gün önce İsraillileri böyle bir olayın olabileceği konusunda uyardığını biliyoruz' dedi.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 5’inci gününe girerken, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul, Mısır’ın saldırılar konusunda İsrail’i uyardığını açıkladı. McCaul, "Mısır'ın 3 gün önce İsraillileri böyle bir olayın olabileceği konusunda uyardığını biliyoruz. Çok fazla detaya girmek istemiyorum ama bir uyarı verildi. Sanırım sorun hangi seviyede olduğuydu” dedi.

Netanyahu haberleri yalanlamıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Mısır’ın saldırıdan önce İsrail’i uyardığı yönündeki haberlere değinmiş, söz konusu haberleri yalanlayarak böyle bir uyarının olmadığını belirtmişti.

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