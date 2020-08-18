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Aktüel

Mısır güvenlik heyeti Gazze'de Hamas yetkilileriyle görüştü

Yeniakit Publisher
2020-08-18 01:31:36 -
Mısır güvenlik heyeti Gazze'de Hamas yetkilileriyle görüştü

GAZZE (AA) - Mısır İstihbarat Teşkilatından bir heyet, Gazze'de Hamas Hareketi yetkilileriyle güvenlik ve siyasi meseleleri görüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde dün Fetih yetkilileriyle görüştükten sonra Gazze'ye geçen heyet, burada Hamas yetkilileriyle bir araya geldi.

Filistinli bir yetkiliden alınan bilgiye göre, birkaç saat süren görüşmede Mısırlı heyet, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye ve hareketin kurucularından Ravhi Müşteha ile bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze'de son dönemde yaşanan gerginlik, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka ve İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki ateşkes konuları ele alındı.

Mısırlı heyet, görüşmenin ardından İsrail'e hareket etti.

Mısır heyetinin yaptığı ziyaret, uzun bir aradan sonra Gazze'den yeniden gönderilmeye başlanan helyum gazıyla şişirilmiş balonlar ve İsrail'in bunu gerekçe göstererek Gazze'de Hamas'a ait noktalara saldırı düzenlemesi ve ablukayı artırmasıyla eş zamanlı gerçekleşti.


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