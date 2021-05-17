  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Filistin düşmanları birer birer ortaya çıkıyor! TİP'li Atay'dan Filistin bayraklı kışkırtma

AK Partili Metin Külünk'ten 'genelge' eleştirisi: Bu sadece anormalleşmeyi besler

Tam kapanma sonuç verdi! İşte günün koronavirüs verileri

Türkiye'den BM'ye 'İsrail' tepkisi: Acilen...

İstanbul Sözleşmesi'nin feshinden sonra sayıları daha da arttı! 'Feminist kaşar'lar yargılansın

Kudüs'te bir sinagogda tribün çöktü: İlk belirlemeler göre 1 ölü, 60’tan fazla yaralı

Sözde sanatçıların Filistin sessizliği! Sahneye yine Murat Kekilli çıktı

Kudüs'te araçlı saldırı girişimi: 6 terörist İsrail polisi yaralandı

İrlandalı siyasetçi İsrailli büyükelçiyi böyle yerin dibine soktu: Irkçı ve faşistsiniz

'Türkiye Demir Kubbe'yi hedef aldı' dedi ve ekledi: MİT İsrail'de!
Dünyada enflasyon salgını
17 günlük kapanma sona erdi
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü'nden İsrail tepkisi
Blinken'dan diplomasi trafiği
Dünya Mısır: Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve ateşkesin sağlanması gerekiyor
Dünya

Mısır: Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve ateşkesin sağlanması gerekiyor

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması ve ateşkes sağlanması çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 07:10:00 -
Mısır: Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve ateşkesin sağlanması gerekiyor

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Samih Şukri, video konferans yöntemiyle katıldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında, İsrail'in saldırılarının bölgede barışı ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

İsrail'in saldırılarını "vahşice" olarak nitelendiren Şukri, Filistin topraklarındaki gerilimin 13 Nisan'da (ramazan ayının başlangıcı) İsrail polisi ve sağcı dindar Yahudilerce işgal altında olan Kudüs'te, özellikle Mescid-i Aksa'nın çevresi ve Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki Filistinlilere yönelik artan saldırılarının ardından başladığını söyledi.

Şukri, "İsrail'in Filistinlileri göçe zorlaması, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere yönelik eşi ve benzeri görülmemiş saldırılarda bulunması milyonlarca Arap ve Müslüman'ı kızdırmıştır. Gazze'ye yapılan saldırıların durdurulması ve ateşkesin sağlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

BMGK'yi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çağıran Şukri, Mısır'ın gerilimin başlangıcından bu yana ateşkesin sağlanması ve barış müzakerelerine dönülmesi için çeşitli taraflarla yoğun görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı.

"Filistin'in bağımsızlığının tanınmasından başka çözüm yolu yok"

Mısır Dışişleri Bakanı, "bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için Filistin halkına haklarının verilmesi ve Filistin'in bağımsızlığının sağlanmasından başka bir yol olmadığını" söyledi.

Şukri ayrıca, Ürdün, Fransa ve Almanya ile ateşkesin sağlanması için iş birliği yaptıklarını ve ABD’nin de bu yönde yapıcı adım atmasını beklediklerini ifade ettiği konuşmasında, "Filistin halkına meşru hakları verilmediği sürece Mısır, ateşkesin sağlanması için yapılacak hiçbir girişimi desteklemeyecektir." dedi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Türkiye Demir Kubbe'yi hedef aldı' dedi ve ekledi: MİT İsrail'de!
Gündem

'Türkiye Demir Kubbe'yi hedef aldı' dedi ve ekledi: MİT İsrail'de!

Video platformu Youtube'da Göktürk Kağanlığı'nın kurucusu Bumin Kağan'ın adını kullanan bir Youtuber, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İsrial'..
Köpekler, minik kız çocuğunu parçalayarak katletti! Bu çocuk cinayetinin sorumlusu kim?
Gündem

Köpekler, minik kız çocuğunu parçalayarak katletti! Bu çocuk cinayetinin sorumlusu kim?

Mahallede dolaştığı sırada ortadan kaybolan 6 yaşındaki Ruken'in, köpek saldırısı sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Gazeteci Mehmet ..
Perinçek'ten flaş çıkış: Türkiye kilit bir konumdadır
Siyaset

Perinçek'ten flaş çıkış: Türkiye kilit bir konumdadır

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin, ABD-İsrail saldırganlığını durdurmada kilit konumda olduğunu söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay