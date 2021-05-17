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Dünya Mısır Gazze’ye insani yardım malzemesi yolluyor
Dünya

Mısır Gazze’ye insani yardım malzemesi yolluyor

Mısır’ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için hazırladığı insani yardım malzemelerini taşıyan konvoy Refah Sınır Kapısı’na doğru hareket etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 05:24:00 -
Mısır Gazze’ye insani yardım malzemesi yolluyor

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberinde, söz konusu yardımların Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talimatı doğrultusunda Gazze'deki Filistinliler ile koordinasyon çerçevesinde gönderildiği ifade edildi.

Haberde, Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıkan yardım konvoyunun Gazze'ye ne zaman ulaşacağı ve yardım malzemelerinin içeriği hakkında detaylı bilgi verilmedi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 58’i çocuk, 34’ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

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