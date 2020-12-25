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Aktüel Mısır, Gazze'deki eski konsolosluk binasını boşaltıyor
Aktüel

Mısır, Gazze'deki eski konsolosluk binasını boşaltıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-25 01:33:44 -
Mısır, Gazze'deki eski konsolosluk binasını boşaltıyor

GAZZE (AA) - Mısır yönetimi, Gazze'deki eski konsolosluk binasını boşaltmaya karar verdi.

Filistinli kaynaklardan alınan bilgiye göre, 2007 yılına kadar konsolosluk olarak kullanılan ancak daha sonrasında kapatılan binanın tahliyesi kararı alındı. Tahliye işlemi için Mısır'dan aralarında Dışişleri Bakanlığından görevlilerin de olduğu bir heyet çarşamba akşamı Gazze'ye geldi.

Tahliye kararının sebebine ilişkin açıklama yapılmadı.

Er-Ramle Mahallesi'nde bulunan söz konusu bina, Hamas'ın iktidara geldiği 2007 yılına kadar Mısır Konsolosluğu olarak kullanılıyordu. Bu tarihten sonra konsolosluk Ramallah'a taşınmıştı ve bina içindeki eşyalarla birlikte Hamas'a bağlı güvenlik güçleri tarafından korunuyordu.


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