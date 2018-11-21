Mısır ekmeği nasıl yapılır?

Mısır unu glüten içermediği için de ayrıca tercih edilebilecek bir ekmek unu. Ancak yüksek karbonhidrat içerdiğini unutmamak gerekir kullanırken.

Malzemeler

4 gezen tavuk yumurtası,

1.5 su bardağı peynir altı suyu, yoksa ev yoğurdu,

1/3 su bardağı yemeklik zeytinyağı,

2 fiske kaya tuzu,

1 çay kaşığı karbonat ve

1 tatlı kaşığı limon suyu,

Taş değirmen mısır unu,

Üzeri için susam (isteğe bağlı)

Yapılışı

Yumurtaları 2 fiske tuz ile çırparak başlayın. Ardından un hariç diğer malzemeleri ekliyorsunuz. Karbonatı eklerken limonla kabartmayı unutmayın.

En son unu ekleyin. Kek hamuru gibi akışkan olmayan ama ekmek hamuru gibi de ele gelir olmayan bir kıvama gelinceye kadar yuğurun.

Sonra yağlı kağıt serilmiş kek kalıbına alıp üzerini kaşıkla düzeltip, isterseniz susamları serptikten sonra 180 derece önceden ısıtılmış fırında 1 saat pişiriyorsunuz.

Bıçakla kontrol ederek fırından çıkartmanızda fayda var. Bıçak tamamen kuru çıkmıyor en son aşamada ama ekmek çıkınca içini çekiyor ve içi tamamen kuru oluyor, hiç nem kalmıyor.



Tamamen soğuduktan sonra dilimlemenizi, hemen biten bir ekmek olmadığı için sıcak yaz günlerinde buz dolabında muhafaza edip, tavada ısıtarak tüketmenizi tavsiye ederiz.

Ne yani bizim Karadeniz hanımlarına ekmek tarifi mi yapıyorsunuz?

Ne haddimize efendim, fakat herkes Karadenizli değil bir.. İkincisi yeni yetişen nesil pek bunları bilmeyebilir değil mi?!..