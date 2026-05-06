Mısır, Cezayir'den ham petrol alımı için imzayı attı
Mısır, Cezayir'den ham petrol alımı için imzayı attı

Mısır, iç piyasanın ham petrol ihtiyacını karşılamak amacıyla Cezayir ile mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, enerji tedarik güvenliğini güçlendirmeye dönük yeni adım olarak öne çıktı.

Anlaşmanın, Mısır ile Cezayir’in ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach arasında imzalandığı belirtildi. İmza törenine Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi ile Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Muhammed Arkab da katıldı.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır ile Cezayir'in ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach arasında bir mutabakat zaptının imzalandığı belirtildi.

Mutabakat zaptının Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi ve Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Muhammed Arkab'ın katıldığı törenle imzalandığı aktarılan açıklamada, bu anlaşmayla Mısır'ın iç piyasasındaki ihtiyaçların temini için Cezayir'den ham petrol ithal edileceğine işaret edildi.

Cezayir Enerji ve Madenler Bakanlığı açıklamasında da bu anlaşmanın, ham petrol ve petrol ürünleri pazarlama sözleşmeleriyle ilgili görüşmeler bağlamında gerçekleştiğine işaret edildi.

Kahire yönetimi, ABD/İsrail ile İran arasındaki savaşla baş gösteren enerji krizinden sonra akaryakıt ithalatını birden çok ülkeden sağlamaya yöneldi.

