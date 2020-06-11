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Kültür - Sanat

Misak’ın haziran sayısı bayilerde

Misak Dergisi haziran sayısı çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 10:34:00 -
Misak’ın haziran sayısı bayilerde

 İlhan Demir  İstanbul 

Misak Dergisi haziran sayısı çıktı. Dergi kapağında Beşeriyete İbadet Mezhebi, Komplo Teorileri ve Vesvese Hastalığı konusunu işliyor. Dergide; Fıkıh-Yusuf Kerimoğlu, Akaid, Mehmet Taşkın, Tefsir-Mustafa Yusufoğlu, Sohbet-Sabiha Ateş Alpat, İnceleme-Mustafa Çelik, İktibas-Prof. Dr. Özcan Hıdır, Makale-İbrahim Dönertaş ve daha dopdolu içeriğiyle okuyucularının karşısına çıkıyor.

 İletişim İçin: 0216 557 82 87

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