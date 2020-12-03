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Gündem Misafirlik yasak mı? Misafirliğe gitmenin cezası ne kadar?
Gündem

Misafirlik yasak mı? Misafirliğe gitmenin cezası ne kadar?

Misafirliğe gitmek, misafir davet etmek yasak mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs vakalarının artmasıyla yeni önlemler alındı. Bazı illerde, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri tarafından koronavirüs salgınına karşı bir dizi tedbir alındı. Peki, alınan kararlar doğrultusunda Misafirlik yasak mı? Misafirliğe gitmenin cezası ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-12-03 22:24:00 -
Misafirlik yasak mı? Misafirliğe gitmenin cezası ne kadar?

Son haftalarda koronavirüs vaka sayılarındaki artış sebebiyle hem Türkiye genelini kapsayan yasaklar hem de il bazlı yasaklar getirildi. Ülke genelinde alınan yasakların yanı sıra bazı illerde Valilikler yeni yasaklar getirdiler. Bunlardan biri de misafirliğe gitme yasağı. Peki, Misafirliğe gitmek yasak mı?

Misafirlik yasak mı?

Kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte vatandaşlarımızın evlerde misafir kabulünün salgının bulaşma/yayılım hızını artırdığı göz önüne alınarak; ülke genelinde evlerde gün, mevlid, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmeyecek. Evlere misafir kabul edilmemesi hususu vatandaşlara hatırlatılacak.

Bartın'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 4 Kasım tarihinde gerçekleştirilen toplantısında bir takım yeni tedbir kararları alındı. Bu tedbirler kapsamında sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla İl genelinde aile, akraba ve hane ziyaretleri yasaklandı.

Misafir cezası ne kadar?

Jandarma ve polis ekiplerince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi hane ziyareti yasağının uygulandığı illerde misafir olduğu ve kabul ettiği tespit edilen kişilere evde bulunan kişi başına 3 bin 150'şer TL ceza veriliyor.

En son ev ziyaretlerinin yasaklandığı Bartın'da misafirliğe gittiği ve misafir kabul ettiği tespit edilen 5 kişiye 3 bin 150’şer TL cezai işlem uygulandı.

Jandarma ekiplerince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereği M.Y., H.A., H.Y., A.Y. ve F.A. isimli şahıslara 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 15 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.

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