Mircea Lucescu: Oyuncularımızın toplam yaşı, İsveç'ten 40 yaş daha az

Tecrübeli teknik adam galibiyeti ''Rusya maçının devamıydı bu. Rusya maçının ikinci yarısında iyi oynadık ama şansımız gol atmaya olmadı. Sonuçtan çok memnunum. Ekip arkadaşlıklarını, birlikte oynamayı sahada gösterdiler. Son 3-5 maçımıza bakarsanız hepsinde iyi oynadık aslında. Sonuçta zafer çok önemli ama yeni zafer gelmesi önemli. Bu yüzden Soçi'ye maçı kazanmaya gidiyoruz. Biz oyun açısından Rusya'dan daha iyiyiz. Gençliğimiz var. Oyuncularımızın toplam yaşı, İsveç'ten 40 yaş daha az. Bu bizim ekibimizin gelecek ekip olduğunu gösteriyor. Bu ekibe güvenmek lazım'' sözleriyle değerlendirdi.