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Mircea Lucescu: Oyuncularımızın toplam yaşı, İsveç'ten 40 yaş daha az

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İsveç galibiyetini yorumladı.

11 Eylül 2018 Salı 02:10
Mircea Lucescu: Oyuncularımızın toplam yaşı, İsveç'ten 40 yaş daha az
Mircea Lucescu, Rusya maçının ikinci yarısında olduğu gibi yine iyi oynadıklarını söylerken, bu takımın geleceğin ekibi olduğunu dile getirdi.
Tecrübeli teknik adam galibiyeti ''Rusya maçının devamıydı bu. Rusya maçının ikinci yarısında iyi oynadık ama şansımız gol atmaya olmadı. Sonuçtan çok memnunum. Ekip arkadaşlıklarını, birlikte oynamayı sahada gösterdiler. Son 3-5 maçımıza bakarsanız hepsinde iyi oynadık aslında. Sonuçta zafer çok önemli ama yeni zafer gelmesi önemli. Bu yüzden Soçi'ye maçı kazanmaya gidiyoruz. Biz oyun açısından Rusya'dan daha iyiyiz. Gençliğimiz var. Oyuncularımızın toplam yaşı, İsveç'ten 40 yaş daha az. Bu bizim ekibimizin gelecek ekip olduğunu gösteriyor. Bu ekibe güvenmek lazım'' sözleriyle değerlendirdi.

 

 



Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 02:10
  1. Mircea Lucescu
  2. A Milli Takım Teknik Direktörü
  3. A Milli Futbol takımı
  4. Türkiye
  5. İsveç
  6. UEFA Uluslar Ligi

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