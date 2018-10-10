Mircea Lucescu: O bizim için önemli bir futbolcu

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Bosna Hersek ile oynayacağımız hazırlık maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

Mircea Lucescu, oluşturmak istediği milli takımı anlatırken, genç isimlerin daha azimli olduğunu dile getirdi.

İşte Mircea Lucescu'nın basın toplantısındaki açıklamaları...

''Hedefim rekabetçi olan gençleri beraber oynatabileceğimiz bir takım oluşturmak. Bunun için çalışıyoruz. Bosna ile oynayacağız. Uzun süredir beraber oynayan bir takım. Biz ise kadroyu yeni kurduk. Elimizdeki genç oyuncuların anlayabileceği ve sahaya yansıtacağı bir futbol bulmak istiyoruz. Türk Milli Takımı'nı seven oyunculardan kurulu bir ekip oluşturmak istiyorum.''

''Başka gençler gelebilir mi onu araştırıyorum. Ekibi geliştirmek için uğraşıyorum. Çok fazla oyuncu almak istemiyorum çünkü felsefeyi tekrar tekrar değiştirmek istemiyorum. Bu çocuklar şimdi aynı takımda oynamaya başladılar. Gençlerin hırsı, azmi çok daha farklıdır.''

''Bu gençlerin yanında ağabeyler olması önemli. Burak, Arda, Selçuk, Mehmet Topal gibi oyunculara da ihtiyacımız var. Gençlerin dinlediği oyuncular. Aynı zamanda iyi oyuncular.''

''Durumu iyi anlamak lazım. Yaşlı dediğimiz 30-32 yaşlarındaki oyuncuları değiştirmek kolay değil. Felsefelerini değiştiremiyorsun. Gençler öyle değil. Onlar dinlemeye, öğrenmeye arzulular. O yüzden bunu yapmak zorunda kaldık. Ben bu yüzden sadece kafaya çalışıyorum. Mental olarak çalıştırıyorum sadece. Çünkü çok fazla zamanımız yok.''

''20 değişik kulüpten futbolcu geliyor. Doğal olarak oyun tarzını tamamen kafada çalışmak zorundayım. Konsantrasyonları benim için çok önemli. Beni dinleyip sahada onları uygulaması önemli. Bu da zaman geçtikçe oturmaya başladı. 2 antrenman ama 4 toplantı yaptık.''

"Mehmet Topal bizim için önemli bir futbolcu"

''Ne yazık ki Emre Akbaba'yı kaybettik. Bize çok yardımcı oluyordu. Oyun ritmimizi değiştirmekte bizim için önemli bir futbolcuydu. Ne yazık ki sakatlandı. Mehmet Topal için de aynısını söyleyebilirim. O da bizim için önemli bir futbolcu.''