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Aktüel Miray'ın ailesi şikayetçi oldu!
Aktüel

Miray'ın ailesi şikayetçi oldu!

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kırılan koluna yapılan ameliyattan sonra uyandırılamayan ve 12 gün süren hayat mücadelesini kaybeden 6 yaşındaki kız çocuğunun ailesi, hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 10:14:00 -
Miray'ın ailesi şikayetçi oldu!

Acıpayam Belediyesinde çalışan Mehmet Ali Tokdemir, 6 yaşındaki kızı Miray Tokdemir’i kaybetmesinin acısını yaşadıklarını söyledi. Babasının cenazesi için gittikleri Yassıhöyük Mahallesi’nde kızının parkta oynarken kolunu kırdığını, özel bir hastaneye götürdüklerini anlatan Tokdemir, “İlk muayeneden sonra hemen ameliyata alındı. Güle oynaya ameliyata girdi. Daha sonra 4 doktor, ameliyathane kapısının önüne gelerek ‘kızınızı uyandıramıyoruz, bizde çocuk yoğun bakım olmadığı için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edeceğiz’ dediler” şeklinde konuştu.

Kızının sevk edildiği hastanenin yoğun bakımında da uyanamadığını ve onu kaybettiklerini söyleyen Tokdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben kızımın acısından babamın acısını unuttum. Ciğerim yanıyor. Odasına girerek giydiği eşyalarının kokusunu almaya çalışıyoruz. Şikayetçi olduk. Ameliyatta bir ihmal varsa araştırılsın. Bizim canımız yandı başkalarının yanmasın istiyoruz. Bu ilahi takdir, onu da kabullendik. Ama sorumlusu varsa cezasını çeksin istiyoruz.” Anne Vildan Tokdemir ise kızının gülerek ameliyathaneye girdiğini belirterek, şöyle konuştu: “Kızım melek gibiydi. Kızımın ihmal sonucu öldüğünü düşünüyoruz. Sorumluları cezasını çekinceye kadar hukuk mücadelesini sürdüreceğiz.”

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