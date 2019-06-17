Miray Akay kiminle nişanlandı? Miray Akay kimdir nereli ve kaç yaşında?

Sosyal medyada Miray Akay’ın nişanlandığı öğrenilmesiyle birlikte Merak Akay’ın kim olduğu, kiminle nişanlandığı ve Miray Akay’ın hangi dizilerde oynadığı araştırılmaya başlandı. Medyaya Güneş’in Kızları isimli dizi ile adını duyuran genç oyuncu Miray Akay 20 yaşındaki oyuncu Atilla Doğukan Türkyılmaz İle nişanlandı.

Miray Akay, 2000 yılında Ukrayna’da doğmuştur. Eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nde devam etmektedir. 2014 yılında Balık adlı sinema filmi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan genç oyuncu; Halam Geldi, Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 ve Kelebeğin Rüyası filmlerinde rol almıştır. 2010 yılında ise Bitmeyen Şarkı dizisinde rol almış; Güneşin Kızları, Benim Adım Gültepe ve 20 Dakika dizilerinde oynamıştır. Başrolü Cansel Elçin ve Ece Uslu’nun paylaştığı Dayan Yüreğim dizisinde rol almakta ve Nazlı karakterini canlandırmıştı.