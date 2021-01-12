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Ekonomi Mirasın reddedilmesi SGK maaşı almaya engel mi?
Ekonomi

Mirasın reddedilmesi SGK maaşı almaya engel mi?

Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Damar, " Mirasın reddedilmesi SGK maaşı almaya engel mi?" sorusunu cevapladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 10:07:00 -
Mirasın reddedilmesi SGK maaşı almaya engel mi?

¥ Soru: Babam iki ay önce vefat etti. Babamın hem kişilere hem de bankalara bizim ödeyemeyeceğimiz miktarlarda yüksek borcu bulunuyor. Bu borçları istesek de ödeyemeyiz. Eğer mirası reddetsek anneme ve bana ölüm maaşı bağlanır mı? Elif U.

¥ Cevap: Sosyal sigorta haklarından olan ölüm aylığı  vazgeçilemeyen ve başkalarında da devredilemeyen haklardandır. Yani kişi ben istemiyorum dese bile isteğine uyularak bu haktan mahrum bırakılamaz. Bu nedenle mirasın reddedilmesi ölüm aylığı almaya engel değil. Yani daha net bir ifade ile mirası reddetmeniz sizin için yetim aylığı anneniz için dul aylığı almanıza mani olmayacak. Mirası reddetseniz de reddetmeseniz de SGK’ya yazılı olarak maaş için müracaatta bulunmanız halinde sizlere ölüm aylığı bağlanacaktır. Ancak ölen eşinizin Bağ-Kur sigortalılığı varsa ve Bağ-Kur prim borcu da bulunuyorsa maaş bağlanması için prim borcunun ödenmesi gerekiyor. Ancak bu borcun dönemi 1 Kasım 2020 tarihi öncesi ise bu sürelerdeki hizmeti sildirme hakkınız bulunuyor.

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