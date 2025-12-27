Mirasımız Kudüs Derneği 2025 Kudüs Raporu’nu Kamuoyuyla Paylaştı

Basın toplantısına, Mirasımız Kudüs Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, Mescid-i Aksâ Mütevelli Heyeti Üyesi ve Kudüs Araştırmacısı Dr. Fahri Ebu Diyab, Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUDAM) Müdürü ve 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Ömer, Kudüs Araştırmaları Uzmanı Dr. Ali İbrahim ve Gazeteci-Yazar Mustafa Uzun konuşmacı olarak katıldı.

Toplantıda raporun istatistiki verilerini paylaşan Mirasımız Kudüs Derneği Medya Sorumlusu Nihat Topcu, 2025 yılında Kudüs’te yaşanan hak ihlallerinin ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. Topçu, işgal rejimi ve fanatik grupların saldırılarında 17 Kudüslü Filistinlinin şehit edildiğini, 51 şehit naaşının esir tutulduğunu, 705 kişinin tutuklandığını, 23 çocuğa ev hapsi cezası verildiğini ve 51 kişinin Kudüs’ten sürgün edildiğini açıkladı.

Kudüs’te 897 yeni kontrol noktası kurulduğunu, 651 kişinin yaralandığını, imar ihlali gerekçesiyle 20 milyon doların üzerinde para cezası kesildiğini belirten Topcu, ekonomik baskılar sonucu 302 dükkân ve atölyenin kapatıldığını, 221 ev ve iş yerinin yıkıldığını, yüzlerce ailenin evsiz bırakıldığını ifade etti. Ayrıca 70 binin üzerinde fanatik Yahudinin Mescid-i Aksâ’ya baskın düzenlediğini, Müslümanlara ait okulların kapatıldığını ve öğretmenlerin meslekten men edildiğini vurguladı.

Kudüs’ün kimliği sistematik şekilde hedef alınıyor”

Basın toplantısında konuşan Mirasımız Kudüs Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, bu yılki raporun önceki yıllara kıyasla çok daha ağır tablo ortaya koyduğunu belirterek, dünya kamuoyunun Gazze’ye odaklandığı bir dönemde İsrail’in Kudüs’te benzeri görülmemiş uygulamalara imza attığını söyledi. Demirci, Kudüs ve Mescid-i Aksâ’nın tarihî ve kimliksel varlığının silinmeye çalışıldığını ifade etti.

Demirci ayrıca, dernek olarak 2025 yılı boyunca Kudüs’ün kimliğini diri tutmak amacıyla Türkiye genelinde yaklaşık 2 bine yakın etkinlik düzenlediklerini ve 120 bine yakın kişiye Kudüs ve Mescid-i Aksâ bilinci kazandırdıklarını belirtti.

Kudüs rakamlardan ibaret değildir”

Mescid-i Aksâ Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Fahri Ebu Diyab, Kudüs’ün yalnızca istatistiklerle anlatılamayacağını vurgulayarak, işgal rejiminin Kudüs’ün tarihî, kültürel ve dini kimliğini hedef aldığını söyledi. Özellikle Mescid-i Aksâ çevresinde yürütülen kazı faaliyetlerinin ve mülklere yönelik baskıların son derece tehlikeli bir boyuta ulaştığını dile getirdi.

Batı Şeria işgal politikalarının merkezinde

KUDAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Ömer, Batı Şeria’nın işgal rejiminin merkezî hedefi haline geldiğini belirterek, 2025 yılının Batı Şeria açısından eşi benzeri görülmemiş bir şiddet yılı olduğunu söyledi. Yerleşimlerin artırıldığını, kampların boşaltıldığını ve binlerce kişinin mahkemesiz şekilde tutuklu bulunduğunu ifade etti.

Kudüs Araştırmaları Uzmanı Dr. Ali İbrahim ise, Batı Şeria’da Filistinlilerin sistematik biçimde yerlerinden edilmeye çalışıldığını, ekonomik ve sosyal baskıların yoğunlaştığını vurguladı.

Gazze’de ağır insani tablo

Toplantıda Gazze’ye ilişkin verileri de paylaşan Nihat Topcu, 70 binden fazla kişinin şehit edildiğini, on binlerce yaralı ve kayıp bulunduğunu, yüz binlerce insanın barınma, sağlık ve gıda krizleriyle karşı karşıya kaldığını aktardı. Gazze’de sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği, yetersiz beslenme nedeniyle özellikle çocuklar ve kadınların hayati risk altında olduğu belirtildi.

Gazeteci-Yazar Mustafa Uzun ise Gazze’de yaşananların yalnızca bölgesel değil, tüm insanlığın sorumluluğunu ilgilendiren bir trajedi olduğunu vurgulayarak, rapordaki verilerin küresel vicdan açısından bir utanç vesikası niteliği taşıdığını ifade etti.

Mirasımız Kudüs Derneği’nin 2025 Yılı Faaliyetleri

Mirasımız Kudüs Derneği, 2025 yılı boyunca Kudüs’te artan baskılara rağmen insani yardım ve sosyal destek çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda binlerce aileye gıda, fitre ve zekât desteği sağlanırken, Ramazan ve Kurban dönemlerinde on binlerce kişiye ulaşıldı.

Dernek tarafından yetim çocuklara nakdi destekler, eğitim yardımları, Kudüs’ün tam teşekküllü tek sağlık kuruluşu olan ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz tedavi desteği sağlayan Makasıd Vakıf Hastanesi’ne ilaç ve tıbbi malzeme desteği verildi; ayrıca zeytin ağacı dikimi ve yetim okulu restorasyonu gibi kalıcı projeler hayata geçirildi.

Mirasımız Kudüs Derneği, 2025 yılı içerisinde Kudüs’te yürüttüğü çalışmalarla toplam 72 milyon TL’yi aşan insani yardım ve destek sağladı.