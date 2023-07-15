Miras katliamında yeni gelişme

Olay, Akçaykaracalı Mahallesi Yavuzlar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cavit Aşkın (70), Ayşe Ergen (59) ve Nuran Topal (50) isimli kardeşlerin anneleri bu yıl içerisinde vefat etti. Sonrasında kardeşler arasında anneden kalan mirasın paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Yerlerin ölçümünü yaptırmak için kadastro görevlisi getiren kardeşler arasında evlerinin yanında bulunan bahçede tartışma çıktı.

Tartışmada Cavit Aşkın, yanında bulunan pompalı tüfekle kız kardeşleri Ayşe Ergen ve Nuran Topal ile yeğeni olan Murat Ergen (44) ve kadastro görevlisi Mert Işık’a (30) ateş açtı. Kız kardeşler olay yerinde, kadastro görevlisi ise hastanede hayatını kaybetti. Ayşe Ergen’in oğlu Murat Ergen'in hastanede duran kalbi, doktorların müdahalesiyle çalıştırıldı. Ağır yaralı Ergen entübe edildi ve hayati tehlikesi devam ediyor.

Ağabeyinin vurduğu kız kardeşlerden Ayşe Ergen, sabah saatlerinde Terme ilçesinin Akçagün Mahallesi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Diğer hayatını kaybeden kız kardeş Nuran Topal'ın cenazesinin ise İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde bulunan aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Katil tutuklandı

3 kişinin katil zanlısı Cavit Aşkın (70), jandarmadaki sorgusunun ardından bu sabah Terme Adliyesine sevk edildi. Cavit Aşkın, nöbetçi mahkemece tutuklanarak Çarşamba Cezaevine gönderildi.