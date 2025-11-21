  • İSTANBUL
Miras için ağabeyini vurdu

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 'miras paylaşımı' kavgasında hakim abisini tabancayla vurdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde saat 09.40 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bölge Adliye Mahkemesi'nde hakim olan Z.Y., işe gitmek için evinden çıktıktan sonra kendisini kapıda bekleyen kardeşi G.Y. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada G.Y., abisi Z.Y.'yi silahla vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, şüpheli G.Y.'nin abisini yaraladıktan sonra Z.Y.'de araca alarak olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, Z.Y.'nin kardeşi tarafından hastaneye götürüldüğünü belirledi.

 

'MİRAS NEDENİYLE HUSUMET VAR'

Hastanede polislere ifade veren Z.Y.'nin, “Kardeşim G.Y. ile aramızda miras paylaşımı nedeniyle uzun süredir husumet bulunuyor. Tartışma sırasında kardeşim ateş etti" dediği öğrenildi.

Polis ekipleri Z.Y.'nin ifadesinin ardından G.Y.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

