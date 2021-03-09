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Yaşam Miraç kandili ayın kaçında? Miraç kandili 2021 tarihi
Yaşam

Miraç kandili ayın kaçında? Miraç kandili 2021 tarihi

Mübarek üç ayların içerisinde yer alan, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sav) in göğe yükseldiği gece olarak nitelenen Miraç Gecesi için geri sayım başladı. Miraç kandili üç ayların içerisinde yer alıyor. Peki, 2021 yılında miraç kandili hangi tarihte olacak? Miraç kandili ayın kaçında? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-03-09 00:52:00 -
Miraç kandili ayın kaçında? Miraç kandili 2021 tarihi

Miraç Kandili 2021 yılında da heyecanla bekleniliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre kandil günleri idrak ediliyor. Üç ayların başlamasının ardından yılın ilk kandili idrak edildi.

Miraç kandili ayın kaçında?

2021 Miraç Kandili bu yıl 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

Miraç Kandili, 13 Şubat’ta başlayan "üç aylar"ın ilki recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Bu gece, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul ediliyor.

Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. Terim olarak Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok “isrâ ve mi‘rac” şeklinde geçerse de Türkçe’de mi‘rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.

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