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Mira yağı çok faydalı

Bu terlik gibi garip bitkinin adı ‘Mira’. Uçucu yağı ise bir alem...

01 Aralık 2018 Cumartesi 17:45
Mira yağı çok faydalı

Mira yağı, pek çok insan tarafından bilinen bir yağ değil. Bitki Şili orijinli, terlik şeklinde çiçeği olan bir bitki. Ama, son derece faydalı bir yağı var.. Özellikle hanımlar için.. Mira, uçucu bir yağ, iyi bir antiseptik ve yatıştırıcıdır.

Çatlak ya da sertleşmiş ciltler, yaralar, ağız ülseri, iltihaplı dişetleri üzerine iyileştirici etkisi vardır.

Sulu egzamanın iyileşmesini hızlandırır.

Mantara karşı iyileştirici özelliğinden dolayı, vajinal yıkamada ya da atletlerin ayak banyolarında kullanılır.

Balgam söktürücüdür. Öksürük, grip, nezle, bronşitte kullanılır.

Uyarıcı, bedeni güçlendirici ve hazım sistemi rahatlatıcısıdır.

İshal, hemoroit ve hazımsızlıkta yararlıdır.

Rahim güçlendiricidir.

Âdet dönemi düzensizliklerine yardımcı olur.

Huzursuzluk hallerini giderir, belirsizlikleri ve korkuları yatıştırır, duygular üzerine pozitif, dengeleyici etkiye sahiptir.

Nerede nasıl kullanılır?

10 damla uçucu yağ, 25 mlg suda iyice karıştırılır. Yaralar için dıştan uygulanır ya da hemoroitler için losyon olarak kullanılır.

1 mlg uçucu yağ, 15 mlg tatlı badem yağıyla seyreltilir. Yoğun balgamlı soğuk algınlığı ve bronşitte göğse masaj yapılır.

Akne ve deri iltihabı gibi cilt sorunlarının tedavisinde ve iltihaplanmayı azaltmak için, 2-4 damla uçucu yağ, 10 mlg soya yağına ilave edilerek dıştan uygulanır.

Boğaz ve dişeti sorunları için antiseptik olarak, 1 damla mira ve 1 damla nane uçucu yağı bir bardak suya ilave edilir. Ağız çalkalanır ve gargara yapılır, su yutulmaz.

5 damla mira, 5 damla benzoin ve 4 damla ıtır uçucu yağı, 30 gr parfümsüz, içinde lanolin olmayan kreme ilave edilir. İyice karıştırılır ve cilde uygulanır. Ciltteki çatlakları giderir.

 

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 17:45
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