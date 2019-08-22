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"Minimum 1 puanla dönmek istiyoruz"

- Yeni Malatyaspor'un Makedon golcüsü Adis Jahovic:"Trabzonspor iyi bir takım, bizim için zor bir maç olacak. Biz de yeni hocamız ve sistemimizle iyi şeyler yapmak istiyoruz"

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:37
"Minimum 1 puanla dönmek istiyoruz"


MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Adis Jahovic, Trabzonspor deplasmanından en az 1 puanla dönmek istediklerini söyledi.

Sarı-siyahlı ekip, Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sürdürürken, takımın golcü ismi Jahovic, antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir karşısında galip gelerek lige iyi başladıklarını belirten Jahovic, takım olarak daha çok çalıştıklarını ve iyi şeyler yapmak istediklerini kaydetti.

Jahovic, her maça ayrı önem verip bunlar için sıkı çalışacaklarına dikkati çekerek, "Bütün hedefimiz maç maç gidip iyi sonuç almak." dedi.

Bu hafta zorlu Trabzonspor maçına çıkacaklarını hatırlatan Jahovic, "Trabzonspor iyi bir takım, bizim için zor bir maç olacak. Biz de yeni hocamız ve sistemimizle iyi şeyler yapmak istiyoruz. Minimum 1 puanla dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Makedon futbolcu, 5 resmi maçta 4 gol kaydettiği ve kendi performansını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Kendi performansımdan memnunum tabi. Bu, hocamın ve takım arkadaşlarımın yardımıyla oldu. Kendimizi yükseltmemiz gerekiyordu, bunu da çabuk başardığıma inanıyorum. Ayrıca taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum, onların da desteği var arkamızda. Böyle devam etmek istiyorum."

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:37
  1. Adis Jahovic
  2. Futbol
  3. Malatya
  4. SÜPER LİG
  5. Trabzonspor
  6. Yeni Malatyaspor

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