Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Miniminikler Futbol Festivali başladı.

Erdem Gençlikspor tarafından düzenlenen ve Tavşanlı Belediyesinin proje ortağı olduğu 2.Uluslararası "Nihat Özerdem" Miniminikler Futbol Festivali ülke içinden ve Irak, İran’dan toplam 14 takımın katılımı ile Ada Stadı’nda törenle başladı.

“Erdemli Nesiller Projesi” projesi kapsamında hayata geçirilen futbol festivali 25 - 28 Haziran tarihleri arasını kapsıyor.

Açılış konuşmalarında Kütahya ASKF Başkanı Murat Cengiz, " Burada bu festivale katkı sağlayan başta veliler olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Tavşanlı Ada sahası tarihi statlardan birisidir. PTT Ligine ev sahipliği yapmış, çok seyircileri ve misafirleri ağırlamış bir ilçemizdir. Burada Fair Play çerçevesinde maçlarınızı tamamlamanızı ve başarılar diliyoruz." dedi.

Festivalin açılışında bir konuşma yapan Tavşanlı Belediye Başkan Vekili Naci Erarslan; Rize, Giresun, Gaziantep, Bolu, Eskişehir ve Bursa gibi illerin yanında Irak ve İran’dan gelen çocuklara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek, “Bu çocuklarımızı aileleriyle birlikte Göbel Termal Tesislerimizde 4 gün boyunca misafir edeceğiz” dedi.

“Hep birlikte el ele vererek çocuklarımızı geleceğe taşıyacağız” diyen Naci Erarslan, “Ben bu vesileyle uluslararası düzeyde hayata geçirilen bu turnuvanın çocuklarımız için hayırlı olmasını diliyor, bu turnuvada emeği bulunanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.