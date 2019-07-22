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Miniklerden 5 madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Boks Takımı, Gümüşhane’de düzenlenen Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası’nda 1 birincilik, 1 ikincilik ve 3 üçüncülük madalyası kazandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:14
Miniklerden 5 madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Boks Takımı, Gümüşhane’de düzenlenen Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası’nda 1 birincilik, 1 ikincilik ve 3 üçüncülük madalyası kazandı. Şampiyonanın ardından Büyükşehirli minikler takım halinde Türkiye ikincisi oldu.


Katıldığı turnuvalara topladığı madalyalarla damga vuran Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü başarısını boks branşında da sürdürdü.Gümüşhane’de düzenlenen Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası’nda mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü topladığı 5 madalya ile takım halinde Türkiye ikincisi oldu. Gümüşhane Aydın Doğan Spor Salonu’nda yapılan turnuvada 55 ilden 557 sporcu mücadele etti. Bursa Büyükşehir Belediyespor’un 13 sporcuyla katıldığı turnuvada, 72 kiloda İslâm Azizov birinci, 41,5 kiloda Baran Mertcan Küçükçakır ikinci oldu. 62 kiloda Arda Kahraman, 52 kiloda Yunus Emre Çetin ve 105 kiloda mücadele eden Emirhan Hacıoğlu ise üçüncülük madalyasının sahibi oldu.


10 sporcu millî takıma


Şampiyonayı takım halinde Türkiye ikincisi olarak tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 10 sporcusunu millî takım hazırlık kampına gönderiyor. Madalya kazanan sporcular ile birlikte turnuvayı beşinci sırada tamamlayan Bilal Ethem Bolat, İbrahim Yılmaz, altıncı sırada tamamlayan Muhammed Enes Akbaş, Yusuf Kuran ve Tarık Ahmet Çelebi, 2-12 Ağustos tarihlerinde Gürcistan’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası Hazırlık Kampı’na davet edildi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:14
  1. doğa

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