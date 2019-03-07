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Minikler sağlık için spor yapıyor

Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencilerine spor yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla “Beslenme Dostu Okul Projesi” kapsamında sağlık için spor etkinliği başlatıldığı bildirildi.

07 Mart 2019 Perşembe 12:58
Minikler sağlık için spor yapıyor

Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencilerine spor yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla “Beslenme Dostu Okul Projesi” kapsamında sağlık için spor etkinliği başlatıldığı bildirildi.


Hava durumunun müsait olduğu öğleden sonraki derslerde sağlık için spor yapma etkinliği başlattıklarını belirten Okul Müdürü İsmail Değirmenci, yapılan spor etkinliği sayesinde öğrencilerin derslere daha zinde girdiğini söyledi.


Değirmenci, ”Öğrencilerimizi sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama teşvik etmek ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla öğretmenlerimiz nezaretinde yapılan sağlık için spor etkinliğiyle öğrencilerimizin spor yapmanın sağlıklarına olan olumlu etkisini kavrayacaklarından eminiz” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:58
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