Minikler sağlık için spor yapıyor Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencilerine spor yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla “Beslenme Dostu Okul Projesi” kapsamında sağlık için spor etkinliği başlatıldığı bildirildi.

Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencilerine spor yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla “Beslenme Dostu Okul Projesi” kapsamında sağlık için spor etkinliği başlatıldığı bildirildi.

Hava durumunun müsait olduğu öğleden sonraki derslerde sağlık için spor yapma etkinliği başlattıklarını belirten Okul Müdürü İsmail Değirmenci, yapılan spor etkinliği sayesinde öğrencilerin derslere daha zinde girdiğini söyledi.

Değirmenci, ”Öğrencilerimizi sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama teşvik etmek ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla öğretmenlerimiz nezaretinde yapılan sağlık için spor etkinliğiyle öğrencilerimizin spor yapmanın sağlıklarına olan olumlu etkisini kavrayacaklarından eminiz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.