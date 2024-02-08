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Yaşam Minik yaramaz babasına kabusu yaşattı!
Yaşam

Minik yaramaz babasına kabusu yaşattı!

Yeniakit Publisher
2024-02-08 21:06:00 -

3 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla kendisini otomobile kilitledi.

Samsun'da anahtarla birlikte kendisini otomobile kilitleyen 3 yaşındaki çocuk, dakikalarca kapıyı açamadı. Babasının küçük çocuğa anahtarla kapıyı nasıl açacağını tarif etmesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Atakum ilçesi Yenimahalle'de yaşanan olayda 3 yaşındaki Nartan Oral, kendisini otomobilin içine kilitledi. Otomobilin anahtarını da elinde tutan minik Nartan, kapıyı açmayı başaramadı. Otomobil içerisinde kilitli kalan Nartan'ı dışarıdan babası Harun Oral yönlendirmeye çalıştı. O anlar yüzlerde tebessüm oluşturdu. Dakikalar süren uğraş sonucunda Nartan kapıyı açamazken, baba çareyi eve giderek yedek anahtarı alıp kapıyı açmakta buldu.

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