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Minik milli güreşçilerin hedefi Avrupa şampiyonluğu

- Polonya'da düzenlenecek 15 Yaş Altı Minikler Avrupa Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Grekoromen Milli Takımı, organizasyonda takım halinde şampiyonluğa ulaşmak istiyor- Milli takım teknik sorumlusu Ahmet Suat Aydın:"Allah nasip ederse onlarla beraber bu sene çıtayı biraz daha yükselttik. Avrupa ikincisi değil de Avrupa şampiyonu olmanın yolundayız, hedefimiz o"

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:03
Minik milli güreşçilerin hedefi Avrupa şampiyonluğu


SAKARYA (AA) - ONUR ORHAN - 15 Yaş Altı Minikler Avrupa Güreş Şampiyonası'nın hazırlıklarını Sakarya'da gerçekleştiren Grekoromen Milli Takımı, organizasyonda takım halinde şampiyon olarak Türkiye'ye gurur yaşatmak istiyor.

Minik Grekoromen Güreş Milli Takımı, yarın başlayacak şampiyonanın hazırlıkları kapsamında Hendek Güreş İhtisas Kulübü Tesisleri'nde kamp yaptı.

Antrenörleri yönetiminde yoğun bir antrenman ve eleme programından geçen 12 sporcu, Polonya'da düzenlenecek organizasyonda geçen seneki Avrupa ikinciliği başarısını bu yıl birincilikle taçlandırmayı hedefliyor.

Milli takım teknik sorumlusu Ahmet Suat Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Haziran'da başladıkları kamp sürecinin çok iyi geçtiğini anlattı.

Son hafta antrenmanlarda yumuşak geçişler yaptıklarını dile getiren Aydın, "Kuvvetimizin bizde kalması gerekiyor. Bize orada lazım. O yüzden şimdi onun önlemlerini aldık. Hafif ter idmanları, boğuşma tipinde idmanlar yaparak çocuklarımızı daha zinde ve kuvvetli şekilde şampiyonaya götürmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl Macaristan'da 28 ülke arasında bu yaş grubunda Avrupa ikincisi olduklarını hatırlatan Aydın, "İyi ve kaliteli takımımız vardı. Şimdiki takımımız da çok kaliteli, çok iyi çocuklar var. Allah nasip ederse onlarla beraber bu sene çıtayı biraz daha yükselttik. Avrupa ikincisi değil de Avrupa şampiyonu olmanın yolundayız, hedefimiz o. O amaçla gidiyoruz. Allah, inşallah kalbimize göre verir." ifadelerini kullandı.


- "Şampiyon olup dönmeyi amaçlıyoruz"


Ahmet Suat Aydın, şampiyona öncesi sporcuların moral ve motivasyonunun çok iyi olduğunu dile getirdi.

Güçlü bir kadroya sahip olduklarını aktaran Aydın, "Hedef şampiyonluk. Allah nasip ederse şampiyon olup dönmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Musa Aydın başkanlığındaki federasyon döneminde güreş branşında Cumhuriyet tarihinin en başarılı dönemini geçirdiklerini aktaran Aydın, çok daha güzel günleri göreceklerine inandığını vurguladı.

Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stilde 12 milli sporcunun mindere çıkacağını hatırlatan Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takımımız, milli takımın ilk basamağı. Bundan sonra yıldızlar, gençler, 23 yaş altı ve A Milli Takım geliyor. Takriben bu çocuklar 6-7 sene sonra A Milli Takım'da güreş yapacak. Belki bunların içinde Rıza Kayaalpler, Taha Akgüller var. Bu, o zaman belli olacak. İşlerini severek yapıp devam ettikleri müddetçe, bu sporcular da geleceğin büyük şampiyonları olacak kanaatindeyim. Türkiye'nin her yerinden buraya geliyorlar, ailelerinden ayrı. Güreş aşkı, sevdası olmasa çocuklar bu sıkıntıları çekmez. O yüzden bu sporcular geleceğin şampiyon adayı diye düşünüyorum. Allah da bize onları olimpiyatlarda en yüksek yerlerde görmeyi nasip eder inşallah."

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:03
  1. 15 Yaş Altı Minikler Avrupa Güreş Şampiyonası
  2. Ahmet Suat Aydın
  3. Grekoromen Milli Takımı
  4. Güreş

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