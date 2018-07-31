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Minik Leyla'nın babasından açıklama: Hatalı bendim

Ağrı'nın Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı'nın birinci kaybolan, 18 gün sonra da dere kenarında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir, trafik kazasında yaralandı.

31 Temmuz 2018 Salı 10:59
Minik Leyla'nın babasından açıklama: Hatalı bendim

Dün merkez Kağızman Caddesi'nde meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen 06 AAT 519 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Aydemir'e çarptı. Yaralanan Aydemir, çağırılan ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda ezikler oluşan Nihat Aydemir, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Dalgın bir şekilde yolun karşısına geçerken otomobili fark etmediğini belirten Nihat Aydemir, "Hatalı bendim. Yol, çalışma nedeniyle tek şeride düşürülmüş. Kızım aklımdan çıkmıyor. Dalgın bir halde karşıya geçerken kendimi yerde buldum. Ağrılarım var ama durumum iyi" diye konuştu.

Aydemir, kızı Leyla ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 10:59
  1. Ağrı
  2. Leyla Aydemir
  3. Leylanın babasına araba çarptı
  4. trafik kazası
  5. açıklama

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