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Minik judocu rakibini "kaşla göz arasında" yendi

- Edirne'deki İller Arası Judo Turnuvası'nda, 8 yaşındaki İnci Ürer, Ervanur Cinoğlu'nu 7 saniyede yenerek üst tura yükseldi

02 Aralık 2018 Pazar 14:18
Minik judocu rakibini "kaşla göz arasında" yendi


EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen İller Arası Judo Turnuvası'nda 8 yaşındaki Düzceli sporcu İnci Ürer, rakibini 7 saniyede yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen İller Arası Judo Turnuvası'na İstanbul, Edirne, Sakarya, Tekirdağ, Kırklareli ve Kocaeli'den toplam 474 sporcu katıldı.

28 kilo mücadelesinde, 8 yaşındaki Düzceli judocu İnci Ürer, aynı yaştaki Sakaryalı rakibi Ervanur Cinoğlu ile karşılaştı. Dengesini bozarak rakibini düşüren İnci Ürer, 7 saniyede ipponla kazandı ve bir üst tura çıktı.

İnci, üst tura çıkmasının sevincini antrenörü Nermin Alayıldız'la paylaştı.

Turnuvada dereceye girebilmek için büyük çaba gösteren sporcular, sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşadı. Bazı sporcular tatamiden yenilgiyle ayrılmaları sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Antrenörleri ve yakınları tarafından teselli edilen sporculara aileleri de destek verdi.



Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 14:18
  1. EDİRNE
  2. İller Arası Judo Turnuvası
  3. İnci Ürer
  4. Mimar Sinan Spor Salonu

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