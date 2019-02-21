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Minik güreşçilerden Başkan Bozkurt ve jandarmaya ziyaret

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bulunan minik güreşçiler, Balkan ve Dünya Güreş Şampiyonu Milli Güreşçi Erdoğan Karaali ile birlikte ziyaretlerde bulundu.

21 Şubat 2019 Perşembe 15:13
Minik güreşçilerden Başkan Bozkurt ve jandarmaya ziyaret

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bulunan minik güreşçiler, Balkan ve Dünya Güreş Şampiyonu Milli Güreşçi Erdoğan Karaali ile birlikte ziyaretlerde bulundu.


Minik güreşçiler ve Karaali ilk olarak Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’u makamında ziyaret ederek akabinde güreş sporuna olan desteklerinden dolayı teşekkürlerini belirtti. Güreşçilerle bir süre sohbet eden başkan Bozkurt, okullar arası turnuvada 12 altın madalya kazanan minikleri tebrik etti. Daha sonra Başkan Bozkurt minik güreşçilere hediye takdim ederek ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Minik güreşçiler ve Erdoğan Karaali başkan Bozkurt’a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek ziyaretlerini sonlandırdı. Ekip, ardından Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya’yı makamında ziyaret etti. İlçe Jandarma Komutanlığı binasını ilk kez gördüklerini belirten minik güreşçiler burada jandarma ile ilgili bilgiler edindi. Daha sonra Jandarma Komutanı Teğmen Yassıkaya tarafından minik güreşçilere ikramda bulunularak ziyaret sona erdi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 15:13
  1. doğa

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