Minik Eylül'ü öldüren caninin cezaevi istekleri "pes" dedirtti!

AnkaraPolatlı'da 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'ya istismarda bulunup öldüren sapık Uğur Koçyiğit'in, cezaevinde rahat edemediğini belirterek akrabalarından para istediği ortaya çıktı. Cani komşu mektubunda, "Bize kimse bakmıyor. Ne para gönderen ne de ziyaret edenimiz var. Sigara param bile yok. Mont ve kazağa da ihtiyacım var.Para toplayıp bana gönderin." dedi.

Cani mektup yazdı

Ankara 22 Haziran'da kaybolan Eylül Yağlıkara'ya istismarda bulunup öldürdükten sonra cesedini gömdüğü belirlenen cani komşu Uğur Koçyiğit, cezaevinden Uzunbeyli Köyü'ndeki akrabalarına ve muhtara mektup gönderdi.

"Bize kimse bakmıyor"

Akşam'da yer alan habere göre; Cezaevinin zorluğundan yakınan katil mektubunda, "Bize kimse bakmıyor. Ne para gönderen ne de ziyaret edenimiz var. Köyde yaşayan bazı insanlardan alacağım var. İsimlerini tek tek yazıyorum. Paramı toplayıp bize gönderin" dedi.

Anne de tutuklanmıştı

Eylül'ün katili Uğur Koçyiğit ile cinayeti saklayan annesi Huriye Koçyiğit tutuklanmıştı.

Vicdansız katil rahatını düşünüyor

Mektuptaki "Sigara param bile yok. Mont ve kazağa da ihtiyacım var" sözleri ise vicdanının sızlamadığı, aksine rahatını düşündüğünü gösterdi.