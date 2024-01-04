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Yerel Minik çocuklar harçlıklarını Gazze'ye gönderdi
Yerel

Minik çocuklar harçlıklarını Gazze'ye gönderdi

Yeniakit Publisher
2024-01-04 12:46:00 -
Minik çocuklar harçlıklarını Gazze'ye gönderdi

İşgal rejiminin saldırılarında mağdur olan Gazze'deki çocuklara yardım eli uzandı. Bitlisli minik çocuklar, kumbaralarındaki harçlıkları Umut Kervanı Vakfı'na teslim ederek, Gazze'deki akranlarına destek oluyor.

İşgal rejiminin saldırılarında mağdur olan Gazze'deki çocuklara yardım eli uzandı. Bitlisli minik çocuklar, kumbaralarındaki harçlıkları Umut Kervanı Vakfı'na teslim ederek, Gazze'deki akranlarına destek oluyor.
Gazze'deki işgal rejiminin saldırılarında mağdur olan çocuklara yardım eli minik kalplerden geldi. Çocuklar, duyarlı bir adım atarak kumbaralarındaki biriktirdikleri harçlıkları Gazze'deki akranlarına göndermek üzere Umut Kervanı Vakfı'na teslim ettiler.

Umut Kervanı Vakfı, bu tür yardımların, çocukların yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Aynı zamanda bu tür kampanyaların, toplumda yardımlaşma kültürünü pekiştirdiğini ve dayanışma ruhunu canlı tuttuğunu ifade etti.

Savaşın en büyük mağdurlarının çocuklar olduğunu söyleyen Rana Hümeyra Uysal, kumbarasında biriktirdiği harçlığını Gazze'ye göndermek üzere Umut Kervanına teslim ettiğini söyledi.

Kumbarasındaki harçlığını Gazze'deki akranlarına göndermek üzere Umut Kervanına teslim ettiğini söyleyen Elif Sara Akkan ise, Gazze'deki akranlarını çok sevdiğini ve onların ölmesini istemediğini söyledi. (İLKHA)

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