Minik buz patenciden Avrupa'da birincilik

Minik buz patenciden Avrupa'da birincilik25 Mart 2019 Pazartesi 12:09
ANKARA (AA) - Masal Oran, minikler yaş grubundaki artistik buz patencilerin katıldığı İtalya'daki Avrupa Kupası'nda birinci oldu.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Folgaria kasabasındaki düzenlenen, 2008-2011 doğumlu sporcuların mücadele ettiği turnuva sona erdi.
Masal Oran, Temmuz 2010 ile Haziran 2011 arasında doğan kız sporcuların yarıştığı kategoride, 22 rakibini geride bırakarak ilk sırayı aldı.
YORUM YAZ