Minik buz patenciden Avrupa'da birincilik



ANKARA (AA) - Masal Oran, minikler yaş grubundaki artistik buz patencilerin katıldığı İtalya'daki Avrupa Kupası'nda birinci oldu. Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Folgaria kasabasındaki düzenlenen, 2008-2011 doğumlu sporcuların mücadele ettiği turnuva sona erdi. Masal Oran, Temmuz 2010 ile Haziran 2011 arasında doğan kız sporcuların yarıştığı kategoride, 22 rakibini geride bırakarak ilk sırayı aldı.



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