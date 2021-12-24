Minik Asiye'den kötü haber! 'İtçiler'in sokakları terörize etmesinin ardından bir çocuğun daha hayatı karardı!

Asiye Ateş'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu, TRT Haber'e pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan Asiye'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Tahmazoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hayati tehlikesi devam ediyor"

"Geldiğinde şuuru kapalıydı. Ense kısmına kadar uzanan ısırıklar mevcuttu. Dolayısıyla oralarda, kulak zarı çevresinde ciddi harabiyetler vardı. Tedavisi devam ediyor. Yara bakımları yapılıyor. En çok endişelendiren şey 4-5 gün sonra çıkması beklenen enfeksiyonlar... Ciddi şekilde önlem alıyoruz. Baş ve sağ kulak bölgesinde ciddi manada kemik kırıkları ve darbeler mevcut.

Öncelikle iz kalmadan ziyade hayati tehlikesi devam ediyor. Ciddi manada şu anda hayati tehlike söz konusu. Saçlı deride doku kayıpları var. Bir kısım kemik dokuda kayıplar var. Bunlarla ilgili ilerleyen süreçlerde operasyonlar yapılacak. Ama öncelikle hastanın hayati tehlikesi devam ediyor. Öncelikle ona yoğunlaşıyoruz, onunla ilgili süreç devam ediyor.

"Yüz felcinin kalma ihtimali çok yüksek"

Sağ tarafında yüzünde hasar kalma ihtimali yüksek. Kulak ön tarafından geçen bir sinir var. O sinirin tahribatı söz konusu. Onun için çocuğun sağ tarafında yüz felcinin kalma ihtimali çok yüksek.

Asiye'nin durumu hala kritik!

Özellikle 7-10 gün enfeksiyon yönünden çok kritik bir dönem. İnşallah sorunsuz atlatabiliriz diye elimizden geleni yapıyoruz.

Bu 7-10 günlük süreç çok önemli. O belirleyecek. 10 gün sonrasında rahatça konuşabiliriz.

"Meslek hayatımda görmedim"

Bu kadar ağır köpek ısırığı görülmedi. Hele baş ve boyun bölgesinde kemik dokuyu içerisine alacak şekilde... Ben meslek hayatımda görmedim. 3 operasyon geçirdi. Günlük olarak anestezi altında, tedavisi günlük yapılıyor. Dokuların günlük bakımları yapılmakta. Günlük olarak ameliyathaneye alınıp bakımları yapılıyor.

Asiye'nin babası isyan etti: Nice Asiyelerin canı yanacak

Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, TRT Haber'e konuştu. Ateş, "200-300 kişi şikayet etti, köpekleri saklıyorlardı. Sitenin yöneticisi pitbullara kulübe yaptırdı, beslediler. Bunu bir yönetici yapıyor, şikayetçiyim. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Burada nice Asiyelerin canı yanacak. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, adaletin yerini bulmasını istiyorum. Site yöneticisi buna kulübe yaptı ve besliyor. Böyle bir şey var mı?" dedi.

MHP'li Taşdoğan'dan ziyaret

MHP Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, sitede Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş (4) ve ailesini hastanede ziyaret etti. Doktorlardan Asiye'nin sağlık durumuna ilişkin bilgi alan MHP'li Taşdoğan, konunun takipçisi olduklarını belirterek, "Asiye kızımızın sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisini aldık. Bizler de bu haberle mutlu olduk ve ziyaret etmek istedik. Ailesine ve kendisine 'geçmiş olsun' dileklerimizi ilettik. Doktorlarından da aldığımız bilgiler neticesinde yaklaşık 10 günlük tedavi sürecinin önemli olduğu ve kritik günler olacağını öğrendim. İnşallah kızımız sağlığına kavuşacaktır. Konuyla ilgili olarak devam eden hukuki ve idari anlamda yürütülen çalışmaların yakın takipçisi olacağımızı da ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Fatma Şahin'den ziyaret

Öte yandan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in ailesini hastanede ziyaret etti. Başkan Şahin burada küçük kızın babası Hüseyin Ateş, amcası Cuma Ateş ve halası Hatice Öztürk ile görüştü. Küçük Asiye’nin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Şahin, yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Fatma Şahin ziyaret sonrası yaptığı açıklamada yoğun bakımda olan Asiye için ilk beş günün hayati önem taşıdığını ve sağlıklı haberini beklediklerini söyledi. Asiye’nin emin ellerde olduğunu söyleyen Şahin, "Asiye kızımızı babasıyla, amcasıyla, halasıyla ziyarete geldik. Hastane başhekiminden kızımızın sağlık durumu ile ilgili bilgi aldık. Şu anda yoğun bakımda. Tedavi süreci takip ediliyor. İlk beş gün çok önemli. Beş günün sonunda iyi haberleri alacağımızı umuyoruz. Çocuğumuz emin ellerde” diye konuştu.

Şahin, Asiye’nin başına gelen olayın aslında Türkiye’nin genel sorunu olduğunu ve önlemlerin hızlı bir şekilde arttırılması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bu mesele Asiye’nin özelinde Türkiye’nin genel sorunu. Hayvanların korunmasıyla ilgili meclisimiz kapanmadan çok önemli bir kanun çıkarıldı. Tehlike arz eden hayvanlar var. Bu cins hayvanların kesinlikle ama kesinlikle insana yakın yerlerde yaşamaması ve yaşatılmaması gerek. Bu yasa çıkmasına rağmen şehrin içerisinde yaklaşık 400 kişinin yaşadığı sitenin içerisinde bu hayvanlar bir kulübe yapılarak yönetici tarafından besleniyor. Bu kesinlikle hukuken bir suç. Bu yüzden başsavcılığımız yaptığı çalışmada son çıkan hukuki düzenlemeler göre tutuklanarak içeriye alındılar. Bundan sonra Asiye kızımızın yaşadığını yaşatmamak için alınması gereken tedbirler var. Büyükşehir Belediyesi olarak doğa dostu çalışmalarımız var. Herkesi koruyacak tedbirler almamız gerektiğinin bilincindeyiz."

3 şüpheli tutuklanmıştı

Gaziantep'te, pitbull cinsi köpeklerin saldırısı sonucu Asiye Ateş'in ağır yaralanmasının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'u tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Konuya ilişkin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

"22 Aralık 2021 tarihinde İlimiz Şahinbey ilçesinde meydana gelen pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonucu A.A isimli küçük çocuğun ağır yaralanması olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 3 şüpheli sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."

Hayvansever maskesiyle sokakları terörize ediyorlar

Öte yandan sözde hayvansever olarak geçinen "itçi" tayfa, sokakların terörize edilmesini hedefliyor. Hayvan Hakları yasasına karşı çıkan sözkonusu "itçiler", vatandaşların canını hiçe sayarak başı boş köpeklerin sokaklardan toplanmasına karşı çıkıyor.

"Batı tarafından fonlanıyor" iddiası

Öte yandan "hayvansever"lik iddiasında bulunan bazı derneklerin, eşcinsel ve kadın dernekleri gibi Batı tarafından fonlandığı iddia ediliyor.