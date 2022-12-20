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Yerel Minibüsün şarampole yuvarlanmaması için iple tuttular
Yerel

Minibüsün şarampole yuvarlanmaması için iple tuttular

Van’ın Gürpınar ilçesinde yoldan çıkan minibüsün şarampole yuvarlanmaması için aracı ip ve halatla bağlayan vatandaşlar, yardımın gelmesini bekledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 16:13:00 -
Minibüsün şarampole yuvarlanmaması için iple tuttular

Van’ın Gürpınar ilçesinde yoldan çıkan minibüsün şarampole yuvarlanmaması için aracı ip ve halatla bağlayan vatandaşlar, yardımın gelmesini bekledi.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Yatağan Mahallesi’nde meydana geldi. M.Ş.G.’ye ait 65 ABK 750 plakalı Ford Transit marka öğrenci servisi, öğrencileri almaya gittiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Ekipler sevk edildi

Yoldan geçen sürücülerin bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Gürpınar Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye gelene kadar vatandaşlar da minibüse ip ve halat bağlayıp tutarak, aracın şarampole yuvarlanmasını önlediler.

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