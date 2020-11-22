Minibüsün çarptığı küçük futbolcunun bacağı kesilmekten kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Esenyurt'ta futbol antrenmanına giderken minibüsün altında kalan 11 yaşındaki Hasan Efe'nin sağ bacağı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde başarılı erken cerrahi yöntemiyle kurtarıldı.

Futbol oynadığı takımın antrenmanına giderken minibüs çarpan Çetin, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi götürüldü.

Acil servisin ardından Çetin, hastanenin ortopedi ve travmatoloji kliniğine gönderildi ve tetkiklerde sağ bacağın kaybedilme riski bulunduğu tespit edildi.

Minik futbolcu Çetin'in bacağı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Bakytbek Kerekulov, Uz. Dr Gökhan Karahan ve ekibi tarafından 7 saatlik erken cerrahi yöntemiyle kurtarıldı.

Ameliyatla ilgili bilgi veren Kerekulov, hastanın bacağında kiriş kaybı ve kemik kırığı tespit ettiklerini belirterek, "Uzuv kaybı tehlikesi vardı. Hemen cerrahi müdahalesini planladık." dedi.

Kerekulov, hastayı erken cerrahi yöntemiyle ameliyata aldıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Ameliyatta diğer bacaktan damar, sinirle beraber dokuyu kaldırıp mikro cerrahi yöntemi kullanarak sağ bacak üzerine doku nakli yaptık. Bu yöntemle birkaç farklı ameliyatın da önüne geçmiş olduk. Hastanın ameliyatı yaklaşık 7 saat sürdü. Ameliyatta kiriş tamiri, damar ve sinir dokuları ile birlikte doku nakli yaptık. Hastaya uyguladığımız erken cerrahi yöntemiyle sağ bacağını kaybetmekten kurtardık. Şu anda yaraları toparlandı. Bir an önce ayağa kalkıp, sporuna devam edecek. Bütün imkanlarımızı kullanarak hastanın uzuv kaybetmesinin önüne geçtik. Yakında taburcu edeceğiz."

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yeni açılan bir hastane olduğunu anımsatan Kerekulov, kısa sürede zor ve nadir yapılan ameliyatları hastane olarak yapabilecek konuma geldiklerini ifade etti.

Hasta Hasan Efe Çetin ise futbol antrenmanına giderken minibüsün altında kaldığını ve sonra hastaneye getirildiğini dile getirdi.

Şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Çetin, "En büyük hayalim futbolcu olmak. İyileştikten sonra tekrar antrenmanlara döneceğim. Bunu çok istiyorum. Hastanedeki hocalarım benimle çok iyi ilgilendiler." diye konuştu.