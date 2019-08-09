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Minibüsün altında can veren anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün altında kalarak hayatlarını kaybeden anne ve kızı, Çanakkale’de son yolculuklarına uğurlandı.

09 Ağustos 2019 Cuma 18:14
Minibüsün altında can veren anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün altında kalarak hayatlarını kaybeden anne ve kızı, Çanakkale’de son yolculuklarına uğurlandı.



Kadıköy’de alışveriş merkezlerinin (AVM) bulunduğu noktada meydana gelen kazada, bir AVM’den karşıda bulunan diğer AVM’ye karayolu üzerinden geçmek isteyen anne Naime Kıldır (49) ve kızı Seda Kıldır, İ.B. idaresindeki 34 ZZ 0815 plakalı belediyeye ait minibüsün altında kalarak feci şekilde can vermişlerdi. Anne Naime Kıldır ve kızı Seda Kıldır’ın cenaze töreni, bugün ikindi namazı sonrası Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Ahlatlıburun köyündeki Ahlatlıburun Camii’nde gerçekleştirildi. Kılınan cenaze namazı sonrası Naime Kıldır ve Seda Kıldır, köy mezarlığına defnedildi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 18:14
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