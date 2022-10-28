Minibüsle otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Adıyaman'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kahta-Sincik kara yolunun Doluca köyü yakınlarında, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 02 M 4015 plakalı yolcu minibüsü ile Bahattin Gündüz'ün kullandığı 02 DY 363 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.