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Yerel Minibüsle otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Yerel

Minibüsle otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Adıyaman'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 10:41:00 -
Minibüsle otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kahta-Sincik kara yolunun Doluca köyü yakınlarında, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 02 M 4015 plakalı yolcu minibüsü ile Bahattin Gündüz'ün kullandığı 02 DY 363 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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