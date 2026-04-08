İçlerinde Türkiye’de var! Onlarca ülke için tehlike çanları çalıyor

Merkezi ABD'de bulunan düşünce kuruluşu Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI), Ağustos 2025'te yüzey suyu kaynakları üzerindeki rekabeti ve tükenmeyi ölçen su stresi göstergesi kapsamında 167 ülkeyi analiz etti. Araştırmada, 2040 yılında "aşırı yüksek su stresi" kategorisinde yer alacağı öngörülen 33 ülke şöyle sıralanıyor: "Bahreyn, Kuveyt, Katar, San Marino, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin, İsrail, Suudi Arabistan, Umman, Lübnan, Kırgızistan, İran, Ürdün, Libya, Yemen, Makedonya, Azerbaycan, Fas, Kazakistan, Irak, Ermenistan, Pakistan, Şili, Suriye, Türkmenistan, Türkiye, Yunanistan, Özbekistan, Cezayir, Afganistan, İspanya ve Tunus." Türkiye'nin listede 27. sırada bulunması, artan su talebiyle iklim kaynaklı arz baskısının birlikte etkili olabileceğine işaret ediyor.