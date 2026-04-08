'Cam Cilt' etkisi hakkında gelişmeler: Kore formülü çok kolaymış! Alın çizgilerini engelledi diyorlar! Aktif rol oynuyor

1- Kore cilt bakımı Kore cilt bakımı dünyasında uzun süredir konuşulan ve son yıllarda sosyal medyada sıkça karşılaştığımız bir terim var: “cam cilt”. Bu terim, adeta içten aydınlatılmış gibi görünen, nemli, pürüzsüz ve ışıltılı bir cilt görünümünü tanımlar. Cildin ayna gibi parlaması, gözeneklerin neredeyse görünmez hale gelmesi ve sağlıklı bir ışıltıya kavuşması, bu trendin temelini oluşturur. Probiyotik ve fermente içerikler, cilt bariyerini güçlendirmesiyle öne çıkıyor. Fermente pirinç suyu, kombucha ve yoğurt özlü maskeler bu yıl Kore’de en çok tercih edilen ürünler arasında. Aloe vera, yeşil çay ve centella asiatica (kaplan otu) içerikli jel maskeler, cildi yatıştırma ve nemlendirme etkisiyle popülerliğini artırıyor. Kore bakım dünyasının vazgeçilmezi olan uyku maskeleri, gece boyunca cilde yoğun nem veriyor. 2025’te hyaluronik asit, niasinamid ve kolajen destekli uyku maskeleri öne çıkıyor. C vitamini ve E vitamini ağırlıklı maskeler, özellikle donuk ve yorgun ciltlerde parlaklık sağlamak için tercih ediliyor. Kore markaları bu yıl daha konsantre içerikli ampul maskelere yöneliyor. Serum emdirilmiş hydrogel yapılar, cilde daha hızlı nüfuz ediyor. Bu maskeler, ince çizgilerin görünümünü azaltma ve yoğun nemlendirme konusunda öne çıkan yeni trendlerden biri. Kore güzellik ürünleri nadiren kırışıklık karşıtı bir çözüm olarak pazarlanır; hele ki olgun ciltler için özel olarak hiç pazarlanmaz.