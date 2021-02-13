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Aktüel Minibüsle kamyonet çarpıştı... Yaralılar var
Aktüel

Minibüsle kamyonet çarpıştı... Yaralılar var

Muğla'nın Milas ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 16:47:00 -
Minibüsle kamyonet çarpıştı... Yaralılar var

Saliha İşcan idaresindeki 48 ABN 717 plakalı minibüs, Milas-Söke kara yolu Köybağları mevkisinde Raşit Çamlıbel'in kullandığı 48 UA 555 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışan sürücü İşçan, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücüler ile Nejla Dinçer ve Muzaffer Çamlıbel, sağlık ekiplerince 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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