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Aktüel

Minibüsle çarpışan polis aracı devrildi: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 10:31:14 -
Minibüsle çarpışan polis aracı devrildi: 3 yaralı

BOLU (AA) - Bolu'da minibüsle polis aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İzzet Baysal Mahallesi Ömer Seyfettin Sokak'ta 14 A 4823 plakalı polis ekip aracı ile Niyazi İşler yönetimindeki 14 AAP 134 plakalı minibüsle, Öğretmenler Sokak kavşağında çarpıştı.

Polis aracı çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrularak devrildi.

Polis aracındaki mahalle bekçisi Yekta Öztürk ile polis memuru Yaşar Öztürk ve minibüste yolcu olarak bulunan Cengiz Dalkara yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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