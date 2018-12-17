Minibüs devrildi! Biri çocuk 6 kişi yaralı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Vedat Maral yönetimindeki 09 CFB 82 plakalı minibüs Orjan mevkisinde devrildi.

Sürücünün durumu ağır

Kazada yaralanan sürücü, 4 yaşındaki oğlu Umut Maral ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi ambulanslarla Burhaniye ve Edremit'teki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Vedat Maral'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.