Minibüs devrildi! Biri çocuk 6 kişi yaralı
Balıkesir'de Vedat Maral yönetimindeki minibüs devrildi, biri çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılardan Maral'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.17 Aralık 2018 Pazartesi 16:38
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Vedat Maral yönetimindeki 09 CFB 82 plakalı minibüs Orjan mevkisinde devrildi.
Sürücünün durumu ağır
Kazada yaralanan sürücü, 4 yaşındaki oğlu Umut Maral ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi ambulanslarla Burhaniye ve Edremit'teki devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü Vedat Maral'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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