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Dünya Minibüs devrildi: 7 ölü 11 yaralı!
Dünya

Minibüs devrildi: 7 ölü 11 yaralı!

Yeniakit Publisher
2023-08-27 17:36:00 -
Minibüs devrildi: 7 ölü 11 yaralı!

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde bir minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde bir minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Kaza, Hayber-Pahtunhva eyaletinin Mansehra ilçesinde meydana geldi.

Ülke medyasına göre ilçenin Maangla mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak takla atarak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla hastanelere kaldırıldı. (İLKHA)
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