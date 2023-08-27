Minibüs devrildi: 7 ölü 11 yaralı!
Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde bir minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde bir minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Kaza, Hayber-Pahtunhva eyaletinin Mansehra ilçesinde meydana geldi.
Ülke medyasına göre ilçenin Maangla mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak takla atarak devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla hastanelere kaldırıldı. (İLKHA)
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