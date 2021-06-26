Minia Kudüs tırını ziyaret eden Adanalılar: Kudüs daima gündemimizde olsun

"Gazze'ye Derman Ol" sloganıyla illeri dolaşan Minia Kudüs tırı gittiği her ilde halkın yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Minia Kudüs tırını ziyaret eden HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir, Kudüs ve Mescid-i Aksa ruhunun diri kalması için çalışma yürüten Yetimler Vakfı’na teşekkür etti.

İl teşkilatıyla birlikte ziyaret gerçekleştiren Demir, kırmızı çizgileri olan Kudüs ve Mescid-i Aksa için farkındalık oluşturulmasını taktirle karşıladıklarını belirtti.

“Gazze’ye Derman Ol” sloganıyla illeri dolaşan Minia Kudüs tırının hedefine ulaşacağı temennisinde bulunan Demir, Allah rızası için yapılan her çalışmanın mutlaka başarı getireceğini dile getirdi.

Minia Kudüs tırının alt yapı oluşturan güçlü bir mesaj olduğunu aktaran Demir, “Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne kavuşması noktasında devlet düzeyinde adımlar atılmalıdır. Terör rejimine had bildirilmelidir. İslam ülkelerindekiler olmak üzere tüm yöneticiler harekete geçip pratik adımlar atılmalıdır. İslam ülkelerinin idarecileri üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirmedikçe parti olarak Kudüs mücadelesinden geri durmayacağız.” dedi.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için çok önemli olduğunu dile getiren Yusuf Ayriç, Kudüs'ün gündemden düşmemesi için özel çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Ayriç, "Bizzat Kudüs'e gitmek nasip olmasa da maketini görmek bizi çok mutlu etti. İnşallah gerçeğini görmek de nasip olur. Yetimler Vakfı'nın bu etkinliğini çok verimli ve olumlu buluyorum. Kudüs'e belirli zamanlarda değil, tüm zamanlarda sahip çıkmalıyız. Kudüs'ü iyi anlamamız gerekir." şeklinde konuştu.

Minia Kudüs'ün Adana'ya gelmesine vesile olan Yetimler Vakfı'na teşekkür ederek konuşmasına başlayan Bünyamin Kaya, "Mescid-i Aksa'yı bizi hatırlatan ağabeylerimizden Allah razı olsun." dedi.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün gündemde pek durmadığını ve unutulduğunu üzülerek aktaran Kaya, "Fakat Yetimler Vakfı'nın bu çalışmasıyla yeniden kutsal mekanlarımızı hatırladık. Kudüs hiçbir zaman unutulmamalıdır çünkü bizim için çok önemli bir yerdir." dedi.

"Gençler gerektiği zaman canıyla gerektiği zaman da malıyla mücadele edecektir"

Gençlere Kudüs davasını hatırlatacak çalışmaların daha sıklıkla yapılması gerektiğine inandığını belirten Yusuf Tekin ise şu şekilde konuştu:

Kudüs sadece bizim için değil tüm Müslümanlar için namus ve şeref anlamına gelir. Hazreti Muhammed'in (Sallallahu Aleyhi Vesellem) diğer tüm Peygamberlere namaz kıldırdığı yer Mescid-i Aksa'dır. Ümmet kendi namusu konumunda bulunan kutsal mekanları hakkında hassas olmalıdır. Bilindiği üzere birçok değerimiz unutuldu. Gençler gerektiği zaman canıyla gerektiği zaman da malıyla mücadele edecektir. Bu bir mecburiyettir.

Kudüs'ün ancak birlik ve beraberlikle gündemde kalabileceğini vurgulayan Şehmuz Gök, "Bizzat oraya gidip görmek isteyenler, bir nebze de olsa hasret gidermiştir." dedi.

Kudüs maketinin özenle hazırlandığını gözlemlediklerini kaydeden Gök, "Birkaç günlük boykotla Kudüs'e sahip çıkamayız. Bu bilinci gençlerimize aşılamalıyız. Ortak hedefimize doğru hep birlikte gitmeliyiz. Gençlerin çoğu Kudüs'ten habersiz. Gazze'deki kardeşlerimiz bizim için mücadele ediyor. Biz de boş durmamalıyız." ifadelerini kullandı.





