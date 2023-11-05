MINI Cooper, üretim için yeniden: Özel 2024 modelleri tanıtıldı! Uzun ömür özellikli elektrikli MINI sürprizler

Yeni nesil MINI ailesi özel bir etkinlikle karşımıza çıktı. MINI ailesi, 2024 modelleriyle de hem şık hem de şehrin keşmekeşinden kurtaran küçük gövde yapısıyla karşımızda. Özellikle 2030 yılında tamamen elektrikli olma yolunda ilerleyen marka, bu yolda iki yeni modelini daha piyasaya sürme hazırlığında.

MINI Cooper yeniden; Contryman ilk defa elektrikli oldu

MINI ailesi 40 yıl süren klasik Mini üretimi sonrası 2001 yılında yeni bir şekle büründü ve bugünkü tasarımına kavuştu. Yirmi iki yıldır devam eden bu yeni çizgi, 2030 yılından itibaren tamamen elektrikli hale gelecek. Bu anlamda tanıtılan MINI Cooper E, SE ve ilk kez tamamen elektrikli yeni MINI Countryman bu yeni hedefin önemli temsilcileri.

Tamamen elektrikli Yeni MINI Cooper E modeli, tasarım olarak tam anlamıyla MINI Cooper’in tasarım çizgilerine sahip. Cooper E modeli, 135 kW gücüne sahip ve 184 beygir güç üretebiliyor. Bu elektrikli motor 290 Nm tork üretiyor ve 0’dan 100 km hıza 7.3 saniyede çıkıyor. Ayrıca Cooper E modeli 305 km menzile sahip.

MINI Cooper SE ise 160 kW gücünde ve 218 beygir güç üreten bir motorla geliyor. Bu motor 330 Nm tork üretiyor ve 0’dan 100 km hıza 6.7 saniyede çıkıyor. Otomobil tek şarjla 402 km menzile sahip.

İlk defa elektrikli olan MINI Countryman ise çok daha güçlü bir yapıya sahip. Bu anlamda Contryman E, 150 kW gücünde ve 204 beygir güç üreten bir motorla geliyor. Bu elektrikli motor 250 Nm tork üretiyor ve 0’dan 100 km hıza 8,6 saniyede çıkıyor. MINI Countryman 462 km menzile sahip.

MINI Countryman SE ALL4 dört tekerden çekiş özelliğiyle karşımızda. Bu anlamda elektrikli otomobil 230 kW güce sahip ve 313 beygir güç üretebiliyor. Motor, 494 Nm tork değerine sahip ve 0’dan 100 km hıza 5,6 saniye gibi etkileyici bir sürede çıkıyor. MINI Countryman SE ALL 4 WLTP menzil değeri ise 433 km.

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shiftdelete: BMW MINI BMW Motorrad Genel Müdür Yardımcısı Can Mete Paker, lansmanda yaptığı açıklamada, geçen sene gerçekleşen satışların yüzde yirmisini MINI Cooper SE Elektrikli otomobilden geldiğini açıkladı. Bu sene yani 2024 için MINI Cooper elektrikli model satışını toplam satışın yüzde 30’u olması hedefleniyor.