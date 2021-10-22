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Kadın - Aile 'Mineraller, Kayaçlar ve Fosillerin Gizemi' adlı atölye
Kadın - Aile

'Mineraller, Kayaçlar ve Fosillerin Gizemi' adlı atölye

Dicle Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ve Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği bölümünün katkılarını sunduğu 'Mineraller, Kayaçlar ve Fosillerin Gizemi' adlı atölye çalışması gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 23:12:00 -
'Mineraller, Kayaçlar ve Fosillerin Gizemi' adlı atölye

Dicle Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ve Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği bölümünün katkılarını sunduğu 'Mineraller, Kayaçlar ve Fosillerin Gizemi' adlı atölye çalışması gerçekleştirildi.  

Maden Mühendisliği Jeoloji Laboratuvarında öğrencilere Prof. Dr. Orhan Kavak tarafından kayaçların oluşumu, döngüsü ve değişimi aşamalı olarak anlatıldı.

KAYAÇ

Kavak, canlı kalıntılarının yer aldığı kayaçlara örnekler vererek fosil oluşumunu ve evrelerini gösterdi. Görsellerle desteklenen atölye çalışması, öğrencilerin kayaçları incelemesiyle sona erdi.

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